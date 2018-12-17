В РПЦ сказали, какое решение примет ЕСПЧ по ситуации с церковью на Украине

Если заинтересованные стороны церковного конфликта на Украине дойдут до Европейского суда по правам человека, ЕСПЧ наверняка примет сторону канонической Украинской православной церкви, а не «новой украинской церкви», созданной по инициативе Петра Порошенко, заявили в РПЦ.

Как отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, события на Украине «демонстрируют совершенно неприемлемое вмешательство государства в дела церкви». «Наверно 200, 300, 400 лет, может, с Вестфальского мира мы не были свидетелями того, чтобы глава государства моделировал проведение религиозных собраний», – приводит его слова РИА «Новости».

Кипшидзе подчеркнул, что никакой суд, руководствующийся представлениями о демократической законности, никогда не признает за государством права создавать религиозные общины под свою политическую конъюнктуру.

«Тот же Европейский суд по правам человека наверняка примет сторону Украинской православной церкви, возглавляемой владыкой Онуфрием, потому что она обладает совершенно защищенной в демократически обществе автономией от вмешательств такого рода», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о будущем канонической УПЦ МП и о значении новой церковной структуры для Украины.