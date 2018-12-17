В Одессе сорвали суд по делу о преднамеренном убийстве 2 мая

Малиновский районный суд Одессы вынудили перенести запланированное на понедельник, 17 декабря, рассмотрение дела о преднамеренном убийстве во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

В сообщении суда говорится, что заседание не состоялось «в связи с неподобающим поведением лиц, которые находились в зале судебного заседания и не реагировали на замечания председательствующего судьи», передает ТАСС.

Не состоялось и предыдущее судебное заседание, которое планировалось на 20 ноября. Причиной этого стало невозможность заранее уведомить всех присяжных о дате и времени его проведения.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, а пытавшихся спастись обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как развалилось дело о событиях 2 мая в Одессе.