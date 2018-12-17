Опубликовано любовное письмо Мамаева своей супруге

Послание футболиста Павла Мамаева из СИЗО «Бутырка» жене Алане попало в сети, обвиняемый в «хулиганстве» и «побоях» спортсмен сообщил супруге, когда надеется выйти из СИЗО.

«Родная, привет! (...) Я не знаю, почему тебе не приходят письма, это уже пятое. Проверь хорошо почту. Я хочу вернуть то доверие и огонь, который ты мне прислала в письме», – приводит текст письма, на время размещенного у Мамаевой в Instagram, издание Super.

Спортсмен также добавил, что рассчитывает в ближайшее время выйти из СИЗО.

«Сегодня были адвокат и следователь. Если нас не отпустят 18 декабря, то до февраля – точно. Ни на кого не обращай внимания, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!» – написал Мамаев.

Ранее сообщалось, как Кокорин и Мамаев намерены отпраздновать новый год в СИЗО «Бутырка».

Напомним, в начале октября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с компанией напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».