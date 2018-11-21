Валерия призвала устроить «год матерного детокса»

Певица Валерия выразила негативное отношение к публичному употреблению мата и предложила устроить «год матерного детокса».

«Я не ханжа, но мне искренне не хочется, чтобы наши дети росли, впитывая такие «ценности», а семье порой сложно противостоять такому «культурному натиску», – написала Валерия у себя в Instagram.

Певица призвала пользователей начать с очищения интернет-переписок, заключив: «А потом, глядишь, и до следующего этапа можно дойти - вербального очищения. Можно пойти дальше: бросить самому себе вызов - устроить год матерного детокса».

Напомним, ранее в ряде городов России были отменены концерты, в частности, таких исполнителей и групп, как «Монеточка», «Пошлая Молли», Элджей, Хаски, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, GONE.Fludd, IC3PEAK, «Френдзона». Артистов обвинили, в том числе, в чрезмерном употреблении ненормативнои лексики.