Опубликовано видео обрушения крыши завода в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео обрушения крыши завода в подмосковном Дзержинске, в результате которого погибли трое рабочих.

Видео опубликовано на канале Ruptly на YouTube.

На записи видно, что крыша обрушилась на работников, которые в этот момент находились в цехе – люди не успели убежать из производственного помещения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения здания в подмосковном городе Дзержинский. Погибли три человека, четверо госпитализированы.