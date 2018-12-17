С подчиненных полицейского-насильника из Уфы сняли «порчу»

Кармаскалинский отдел МВД Башкортостана, где служил подозреваемый в изнасиловании дознавательницы Салават Галиев, посетили православный священник и мулла.

Галиева уволили, и отдел лишился руководителя. Как сообщает местный портал Proufu.ru со ссылкой на собственный источник в полиции, сотрудники заподозрили, что на отдел навели порчу. В итоге в отделение пригласили священника и муллу, чтобы те провели обряд очищения.

«Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции и просить у их начальника (Бога) повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений», – сообщил собеседник издания. По его словам, священнослужители также «строго наказали полицейским, что насильничать друг друга – большой грех».

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Обвиняемые арестованы, их уволили со службы. ДНК-экспертиза подтвердила причастность всех троих к преступлению. Они лишились алиби, на которое ссылались их адвокаты.