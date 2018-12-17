Эксперты оценили перспективы Развожаева на посту главы исполкома ОНФ

«Михаил Развожаев хорошо показал себя в Хакасии, как знающий, оперативно действующий, и, кстати, популярный у местного населения руководитель», – подчеркнул политолог Вячеслав Смирнов, комментируя избрание Развожаева руководителем исполкома ОНФ.

«На посту руководителя исполкома ОНФ Развожаев покажет себя отлично, он очень перспективный, подающий большие кадровые надежды. Можно лишь пожелать ему успехов, ведь ОНФ сейчас нуждается в умном руководстве», – подчеркнул директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Напомним, в понедельник на заседании Центрального штаба ОНФ Развожаев был избран руководителем исполкома Народного фронта.

Успехи Развожаева на посту врио главы Хакасии были особенно заметны на фоне работы его предшественника, Виктора Зимина, отмечает Смирнов. Напомним, Развожаев руководил республикой в ранге врио с 3 октября по 11 ноября этого года. 12 ноября в Хакасии проходил второй тур выборов, в которых участвовал один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. По итогам выборов. Коновалов победил, набрав 57,57% голосов. Против него проголосовали 41,16% избирателей. Выборы признали состоявшимися. При этом эксперты дали неутешительный прогноз ситуации в Хакасии после победы Коновалова.

«Сложилось так, как сложилось, и не в этом вина Развожаева. Тем более что ему ставилось поручение организовать выборы, а не препятствовать избранию кандидата от Компартии. Он сделал все по максимуму. По крайней мере, он залатал дыры, оставшиеся от прежнего руководства, и передал Хакасию нынешнему главе в лучшем виде, в сравнении с ситуацией за месяц до того. Посмотрим, что дальше будет», – отметил Смирнов.

Эксперты проводят параллели между работой Развожаева на посту врио руководителя Хакасии, и деятельностью Олега Кожемяко, победившего на губернаторских выборах в Приморском крае.

«И у Развожаева, и у Кожемяко был очень простой принцип работы: «Сказано – сделано». Эти два руководителя за очень короткий срок показали, что они готовы предложить очень серьезные, оригинальные и мощные решения, которые они способны реализовать», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев.

«Развожаев это сделал в Хакасии, а Кожемяко – в Приморье, потому вчера и победил, так как сделал за месяц больше, чем другие губернаторы за годы», – резюмировал Гусев.

«Правильный подбор и назначение руководителей регионов показывает, что те из них, кто умеет работать, кто в короткие сроки в тяжелой обстановке проявляют себя, получают большую поддержку у населения и никакой огульный популизм тут не проходит, – отмечает Вячеслав Смирнов. – Поэтому если бы Развожаев выдвигался бы по Хакасии, он бесспорно бы победил Коновалова. Но правовые нормы такие, что он не мог этого сделать. Поэтому сделал для республики все, что мог, находясь на посту временно исполняющего».