Украинцы и поляки устроили массовую драку в Варшаве

На варшавской железнодорожной станции 15 декабря произошла драка между группами украинцев и поляков, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в вечернее время, передает Korrespondent.net со ссылкой на польское издание Warszawawpigulce.pl.

«Возле железнодорожного вокзала образовались две группы: украинцы и поляки. После короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками. Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями», – говорится в сообщении.

Конфликт закончился прежде, чем кто-либо успел вызвать правоохранительные органы. На месте осталось битое стекло, в результате никто не пострадал.

В феврале 2018 года в варшавском автобусе 27-летний гражданин Польши оскорбил двух украинцев из-за их национальной принадлежности, а затем избил их.