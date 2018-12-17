Путин сделал распоряжение в связи с аномальными морозами

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России обсудил положение в регионах, где наблюдаются сильные морозы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально- экономической повестки дня. Была акцентирована необходимость особо плотного контроля за работой всех систем ЖКХ в регионах, где в эти дни наблюдаются аномальные морозы», – передает слова Пескова ТАСС.

Кроме того, члены Совбеза обсудили ситуацию на Балканах.

Отметим, что на этой неделе в Москве и области синоптики ожидают понижение температуры до минус 23 градусов. В ночь на понедельник видимость в столице сильно ухудшилась из-за «морозного тумана».