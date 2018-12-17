В МИД решено создать департамент по информационной безопасности

Постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что в МИД создадут специальный департамент по информационной безопасности.

«В самом скором времени будет создан специальный департамент по информационной безопасности как административная реакция на появление все более и более актуальной проблемы», – заявил Ульянов, передает РИА «Новости».

Он сказал, что у Москвы есть «немало сторонников, так что процесс идет, но говорить о результатах еще рано».

Ульянов пояснил, что позиции России и западных партнеров остаются различными по этому вопросу. Он указал, что применяется даже разная терминология: в России говорят об «информационной безопасности», в то время как в странах Запада принято понятие «кибербезопасность».

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, предполагающий создание инфраструктуры, способной защитить российский сегмент Сети от посягательств извне.