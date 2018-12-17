В Кремле прокомментировали раскольническую деятельность на Украине

Раскольническая деятельность на Украине плотно перемешана с политикой, что вряд ли допустимо по церковным канонам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, что на Украине эти процессы, собственно, там раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, конечно, по церковным канонам, вряд ли допустимо. Но с другой стороны, мы знаем, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Кремль не вмешивается в межцерковные дела в отличие от украинского президента Петра Порошенко. «Отношение нашей Российской православной церкви очень хорошо известно, и вы знаете, что речь идет о межцерковных отношениях. В данном случае, мы не считаем вправе вмешиваться в эти процессы», – сказал Песков.

Кроме того, представитель президента заявил, что в Кремле не знают, будет ли обсуждаться вопрос Украинской православной церкви на заседании российского Совета безопасности.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.