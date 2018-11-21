Уткин подвел итоги года в сфере футбола

Футбольный комментатор Василий Уткин подвел итоги уходящего года в мире футбола и отметил игру нескольких российских футболистов.

По мнению Уткина, лучшими российскими футболистами в этом году стали Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и Марио Фернандес.

Он также сказал, что его поразила работа тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Кроме того, Уткин раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова, заявившего, что армейский клуб превзошел «Спартак» тем, что обыграл на выезде «Реал Мадрид».

В августе сообщалось, что Уткин перечислил гонорар за работу в рамках ЧМ-2018 на Первом канале в благотворительный фонд.