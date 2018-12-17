Каноническая УПЦ проведет внеочередное заседание синода

Украинская православная церковь Московского патриархата проведет внеочередное заседание Священного синода в связи с ситуацией вокруг церкви, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

«17 декабря в резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры началось внеочередное заседание Священного синода Украинской православной церкви,… будут рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед церковью», – говорится в сообщении УПЦ МП, передает РИА «Новости».

Возглавит заседание митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.