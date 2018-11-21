Facebook удалила сообщение сына Нетаньяху о «монстрах-палестинцах»

Компания Facebook удалила пост сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира, где тот призвал мстить за смерть солдат армии обороны страны, погибших в результате теракта в Гиват Асаф.

«Мир никогда не будет достигнут с человеческими монстрами, которых с 1964 года называют «палестинцами», – написал он Яира на своей странице, передает Mignews.com со ссылкой на издание YnetNews.

После того, как публикация была удалена, сын Нетаньяху написал, что это «радикально, даже для полиции Facebook».

Соцсеть Facebook известна удалениями публикаций своих пользователей и блокировкой аккаунтов. В сентябре 2018 года Facebook заблокировала профиль политолога Владимира Корнилова, написавшего о прощании Донецка с убитым главой ДНР Александром Захарченко.

В августе соцсеть в рамках «борьбы с распространением недостоверной информации» удалила некоторые страницы, связанные с Россией и Ираном.