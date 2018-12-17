В ЦИК заявили об отсутствии нарушений на выборах во Владивостоке

Избирком Приморского края не нашел нарушений закона в ситуации на участке во Владивостоке, на которую пожаловался кандидат на пост главы Приморья от ЛДПР Андрей Андрейченко, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

Ранее кандидат в губернаторы Приморья от ЛДПР Андрей Андрейченко сообщил, что его штаб подал жалобы в ЦИК и в правоохранительные органы по фактам возможных нарушений, зафиксированных его представителями. В беседе с ТАСС он сообщил, что всего было отправлено девять сообщений о возможных нарушениях на избирательных участках.

Как сообщил Шевченко, обращение Андрейченко поступило в избирком Приморского края, а не в ЦИК. В нем кандидат просит проверить информацию, размещенную на «Карте нарушений», о том, что избиратель, получив бюллетень в одной участковой комиссии, пытался опустить его в КОИБ на другом участке. Когда КОИБ не принял бюллетень, члены избиркома передали его в ту комиссию, где он был выдан.

В настоящее время избирком Приморского края готовит ответ на жалобу Андрейченко. В нем будет поясняться, что два участка, о которых идет речь в жалобе, расположены рядом, на первом этаже школы №17 во Владивостоке.

«Избирательной комиссией Приморского края было установлено, что избиратель, включенный в списки на участке 550, получил бюллетень на этом участке, проставил там отметку и ошибочно пытался опустить его в КОИБ, стоящий на участке 535», – сказал Шевченко. Он пояснил, что КОИБ может принять бюллетень, выданный только на том же участке.

Избиратель ушел, оставив бюллетень на участке. Секретарь участковой комиссии, убедившись в том, что бюллетень выдан на соседнем участке, передала его туда. «Учитывая, что волеизъявление избирателя было выражено, установлена однократность голосования, членами УИК 550 принято решение опустить указанный бюллетень в КОИБ, используемый для голосования в УИК 550. Таким образом, избирательной комиссией Приморского края не усматривается нарушений положений избирательного законодательства», – заключил Шевченко.

Секретарь краевого избиркома Наталья Камаева также сообщила, что краевая избирательная комиссия не получила серьезных жалоб о массовых подкупах и подвозах избирателей во время повторных выборов губернатора региона.

Повторные выборы главы Приморья состоялись 16 декабря. После обработки 100% протоколов врио губернатора Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов, Андрей Андрейченко – 25,16%, Алексей Тимченко от Партии роста – 5,17%, кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис – 3,8% голосов.