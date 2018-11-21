Венедиктов назвал Киселева вонючей мразью

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал гендиректора агентства «Россия сегодня» и телеведущего Дмитрия Киселева мразью.

Соответствующее высказывание Венедиктов опубликовал в своем Twitter после того, как Киселев в эфире программы «Вести недели» раскритиковали признание ведущей Татьяны Фельгенгауэр человеком года по версии американского журнала Time. В частности, телеведущий заявил, что напавший год назад на Фельгенгауэр Борис Гриц лишь «порезал кожу на ее шее».

«Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев – вонючая мразь?» –написал Венедиктов.

Киселева в своем Telegram-канале раскритиковал и ведущий радиостанции Александр Плющев, заявив, что Киселев, в первую очередь, задел сотрудников «скорой помощи» и НИИ Склифосовского, которые «оказывается, не жизнь спасли, а всего лишь порез кожи зашили».

Отметим, что это уже не первая перепалка Киселева и Венедиктова. В октябре Киселев в эфире программы «Вести недели» подверг критике публикацию об известном летчике Третьего рейха Эрихе Хартманне в журнале «Дилетант», связанным с «Эхом Москвы» и Венедиктовым. В ответ на критику Венедиктов разместил в соцсетях фотографии Киселева, назвав его «лакеем».