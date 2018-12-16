В Сирии взорвался автомобиль, есть погибшие

В результате взрыва машины в сирийском Африне погибли семь человек, еще не менее 20 пострадали, сообщил источник.

«Семь погибли, 20 ранены в результате взрыва заминированной машины на рынке в сирийском городе Африн», – рассказал РИА «Новости» источник в центральной больнице города.

Машина взорвалась в районе рынка Аль-Халь.

Курдский политик Рейзан Хеду предположил, что к теракту могут быть причастны турецкая армия и союзные группировки.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что турецкая армия намерена в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

В апреле Анкара заявляла, что турецкие силы покинут Африн только после того, как кризис в Сирии будет разрешен политическим путем.

В марте турецкие военные взяли Африн под контроль. Эрдоган обещал, что турецкая операция будет распространена на другие подконтрольные курдам города. Дамаск обратился в ООН, обвинив Турцию в захвате Африна.