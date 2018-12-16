Спасательный вертолет разбился в Португалии

Четыре человека погибли в результате крушения медицинского вертолета в гористой местности недалеко от Порту.

Служба по чрезвычайным ситуациям страны INEM сообщила, что в субботу вечером вертолет возвращался на базу в районе Браганса и потерпел крушение из-за плохой погоды, передает Reuters.

Вертолет перестал выходить на связь после того, как доставил 76-летнего пациента в больницу в Порту. Началась спасательная операция

Машину обнаружили ночью. Два пилота, врач и медсестра, находившиеся на борту, погибли.