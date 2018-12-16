Приморское отделение «Голоса» заявило об отсутствии проблемы с наблюдателями

Координатор движения «Голос» в Приморском крае Андрей Гусев выступил с официальным заявлением о ситуации с членами комиссий с правом совещательного голоса, направления на которых выделил штаб кандидата в губернаторы региона Олега Кожемяко.

«1) Движение «Голос» запросило направления на 23 человека. 2) Штаб кандидата Кожемяко О.Н. предоставил 23 направления. 3) По техническим накладкам мы ввели в комиссии 21 ПСГ (право совещательного голоса – прим. ВЗГЛЯД), т.к. по двум ПСГ получились двойные направления. Этот вопрос чисто технический, решается в оперативном режиме и нам гарантировали замены участков», – сообщил он в Facebook движения «Голос».

«Одного человека отозвали из комиссии №529 по заявлению кандидата Кожемяко О.Н., т.к. человек попытался работать и на соседнем участке №528, не имея на то полномочий. Со своей стороны мы вынесли замечание и предупредили о недопустимости работы на соседних участках в дальнейшем», – сообщил Гусев.

«Все остальные сообщения в СМИ или соцсетях, которые расходятся с официальным заявлением приморского отделения «Голос», являются недостоверными», – подчеркнул координатор движения в регионе.

«Считаю, наиболее справедливым вынесение предупреждения, тем не менее не оспариваю решение об удалении», – заключил он.

Напомним, результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за нарушений. Повторные выборы проходят 16 декабря. Досрочно на выборах главы региона проголосовали 9,5 тыс. человек. Всего в Приморье зарегистрировано почти 1,46 млн избирателей.

В воскресенье на выборах проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко. Позже свой голос оставил бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, призвавший жителей Приморья прийти на выборы во избежание «второго второго тура».