В Минобороны рассказали о принятой на вооружение технике

В 2018 году Вооруженные Силы России приняли на вооружение 56 видов новой техники, сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

«Новинок много. В этом году только приняли на вооружение 35 новых образцов вооружения и военной техники. По 21 образцу только вчера и позавчера доложили о том, что завершили госиспытания. Это еще плюс 21 образец вооружения и военной техники», – цитирует РИА «Новости» выступление Булгакова в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что всего поступило более 5 тыс. единиц новой техники, а также 8 млн наименований «вещевого имущества, для того, чтобы обеспечить личный состав формой одежды», более 700 тыс. тонн продовольствия для питания и 2,5 млн тонн горючего.

По его словам, коэффициент исправности техники составляет 94%.

В октябре в Минобороны сообщали, что на вооружение российской армии принят двухсредный автомат АДС, который может стрелять и на суше, и под водой.