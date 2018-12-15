Испанцы взревновали к британскому веганскому молоку

В Испании возмутились рекламой британского «веганского молока» – напитка из земляного миндаля, идентичного традиционной испанской орчате.

В рекламном ролике «веганского молока» компании Now This говорится о многовековых африканских корнях напитка, сообщает Noticia.ru.

Напиток состоит из чуфы (земляного миндаля), подсолнечного масла, карбоната кальция и подсолнечного летицина. Производство расположено в британском Бристоле .

В видео упоминается орчата, названная схожим старинным продуктом из Валенсии.

Испанцы назвали напиток очередным изобретением для миллениалов.

«Британцы изобрели орчату», «Валенсия не Африка», «Орчата требует уважения», – такие комментарии оставляли они под видео.