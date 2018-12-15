Опубликовано видео падения грузовика на аквапарк в Крыму

В СМИ опубликовали видеозапись падения грузовика на аквапарк отеля «Интурист» в Ялте.

На кадрах записи видно, как автомобиль на большой скорости проехал по дороге, избежал столкновения с легковушкой и рухнул на территорию отеля. Ролик опубликован телеканалом РЕН-ТВ.

В ГУ МВД Крыма сообщали, что водитель не смог справиться с управлением и успел выпрыгнуть из кабины грузовика. По тем же данным, в результате ЧП никто не пострадал.