Интернет-эксперт: Не следует путать вопросы безопасности с коммерцией

«В условиях кибервойны рассуждать, удобно, выгодно ли иметь свои сервера бессмысленно, как бессмысленно рассуждать, выгодно ли носить бронежилет», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД российский предприниматель в сфере инновационных технологий Игорь Ашманов, комментируя законопроект о защите Рунета.

Гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов согласился с тем, что если корневые DNS-серверы будут находиться в России, как это предусмотрено в законопроекте о защите Рунета, скорость интернета будет выше и пользователи Рунета будут меньше зависеть от технических проблем за границей.

Законопроект о защите российского сегмента интернета был внесен в Госдуму в пятницу. Документ предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу российского сегмента интернета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети, что технически возможно осуществить, так как корневые сервера находятся за пределами России.

«Мне кажется, что в современном интернете таких особых проблем давно нет. Но да, понятно, что все пути будут короче, – сказал Игорь Ашманов. – Однако вопрос не только в том, где DNS-сервера. Трафик между двумя российскими точками у нас до сих пор иногда ходит через Амстердам, Нью-Йорк, иногда через Австралию. Это в принципе соответствует устройству интернета: это среда с негарантируемым путем. Но в целом это неправильно: время теряется, кто-то кому-то платит за этот трафик, деньги за рубеж могут уходить и т.д.»

Ашманов ответил, что все это «хорошо бы приводить в порядок».

«Но все-таки надо понимать, что путать вопросы безопасности с коммерцией, что мы так сэкономим деньги, бессмысленно, – говорит он. – Нам по сути объявили кибервойну. Рассуждать при этом, удобно, выгодно ли иметь свои сервера, довольно бессмысленно. Бронежилет носить удобно? Крайне неудобно. Ну и что?»