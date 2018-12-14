Судмедэкспертиза оценила нанесенный Мамаевым и Кокориным ущерб здоровью потерпевших

Судмедэксперты сделали заключение, что потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина причинен легкий вред здоровью, тяжких последствий выявлено не было, сообщил адвокат Игорь Бушманов.

«Все обвиняемые и их защита ознакомились с результатами судебно-медицинских экспертиз. Каких-либо тяжких последствий потерпевшими не получено, экспертиза установила лишь причинение легкого вреда здоровью», - цитирует адвоката ТАСС.

Бушманов также добавил, что один из потерпевших - Сергей Гайсин, который находился в кафе вместе с чиновником Минпромторга Денисом Паком, согласно экспертизе, не получил никакого вреда для здоровья.

Ранее сообщалось, что напавшим на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала футболистам Кокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в побоях и хулиганстве.

Напомним, футболисты пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы, заказали себе кофе, однако, как утверждается, вся их компания шумела, кричала, за что получала замечания. Успокоить их пытался персонал, а затем и один из постоянных клиентов – чиновник Минпромторга Денис Пак. Он сделал футболистам замечание, но в ответ, как следует из видеозаписи, Кокорин ударил его стулом.

Еще один потерпевший 33-летний гражданин Беларуси, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, отвечая на вопрос о полученной от нападения спортсменов травме, сказал: «Черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах дела.