В РПЦ нашли положительный момент в решении ЕСПЧ по делу Pussy Riot

В Московском патриархате положительно оценили тот факт, что Страсбургский суд признал акцию группы Pussy Riot в храме незаконной.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство о пересмотре решения по делу скандально известной панк-группы, сообщает «Интерфакс». Таким образом, Россия обязана в течение трех месяцев выплатить Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тыс. евро, Екатерине Самуцевич – 5 тыс. евро. России также придется компенсировать издержки и расходы – в размере 11 тыс. 750 евро.

Первоначально в РПЦ посчитали решение ЕСПЧ «ударом по правовой защите религиозной свободы».

Однако зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе посчитал, что решение ЕСПЧ не так однозначно.

Он привел один из ключевых пунктов решения, который учитывает, что акция группы проходила в соборе, являющемся местом религиозного поклонения и суд оправдывает вмешательства защитой прав других лиц.

«Мы расцениваем это как принципиальную позицию Европейского суда по правам человека о незаконности действий группы Pussy Riot», - сообщил Кипшидзе.

Он также добавил: «Для многих, считающих себя знатоками демократической законности, утверждение ЕСПЧ, что такое поведение «может быть расценено как оскорбительное большим числом людей, включая верующих», станет открытием».

В заключение представитель синодального отдела заметил, что первостепенным для РПЦ является позиция суда о незаконности подобных перфомансов.

Ранее сообщалось, что российские власти фактически предоставили участницам Pussy Riot гарантии получения денег, заявив, что добросовестно отнесутся к исполнению решения ЕСПЧ.

Напомним, участницы скандально известной группы Pussy Riot, которые в 2012 году провели так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека еще в 2013 году.