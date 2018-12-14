Нижегородец осужден за убийство после явки с повинной через девять лет

Совершившего в 2008 году убийство и признавшегося в этом спустя девять лет жителя Нижегородской области осудили на восемь лет колонии строгого режима после явки с повинной.

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2008 году в доме сторожа, расположенном в садовом товариществе «Восход 2» по пер. Интернациональный, г. Бор Нижегородской области, подсудимый в ходе ссоры с коллегой по работе нанес 60-летнему мужчине восемь ножевых ранений по телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Тело погибшего злоумышленник сокрыл в подвале этого же дома, закопав в земле», – сообщает Следственный комитет по региону.

После происшествия убийца продолжил проживать в этом же доме, работая при этом сторожем. А в 2017 году он обратился в следственные органы, сознавшись в давнем преступлении. Останки погибшего правоохранительные органы обнаружили в подвале дома под слоем земли.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Он рассказал, что ссора между ним и погибшим произошли в ходе совместного распития спиртных напитков. Обидевшись на оскорбление коллеги, мужчина совершил убийство.

Суд назначил преступнику наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.