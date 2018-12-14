Опрос показал предпочтения россиян в музыке

Согласно данным ВЦИОМ, россияне в возрасте до 25 лет чаще всего слушают рэп и хип-хоп, а граждане старше 60 лет – русскую народную музыку и шансон.

Среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет 43% предпочитают рэп и хип-хоп. Среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 эти направления выбирают уже 20%, с 35 до 44 лет – 12%, а среди людей старше 60 лет – лишь 2%, пишет РИА «Новости».

Также молодые люди до 24 лет слушают современную популярную музыку: зарубежную – 46% опрошенных, отечественную – 39%.

Среди более старшего населения России (свыше 60 лет) 56% предпочитают народную музыку, а на втором месте по популярности у них стоит шансон – 46%. В самой молодой категории при этом русскую народную музыку слушают 21% опрошенных.

В ходе инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник» 5 декабря 2018 года по телефону были опрошены 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки при выбранном методе интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров с вероятностью 95% не превышает 2,5%.