В пресс-службе Порошенко прокомментировали его «смерть»

В пресс-службе президента Украины, комментируя появление в поисковой системе «Яндекс» «даты его смерти», сообщили, что Петр Порошенко жив и здоров.

«Насчет «Яндекса» я не могу ничего прокомментировать, а насчет здоровья президента, надеюсь, вы видели в новостях: вчера Петр Алексеевич был с официальным визитом в Брюсселе», – сообщили ФАН в пресс-службе Порошенко.

Днем в пятницу поисковая система «Яндекс» «похоронила» президента Украины Петра Порошенко, указав, что он ушел из жизни 11 декабря 2018 года. Через некоторое время ошибка была исправлена, однако в Сети сохранились скриншоты с «датой смерти» Порошенко.