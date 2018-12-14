Французский канал пояснил появление неуместной песни в сюжете о ликвидации террориста

Французский телеканал BFMTV извинился за попадание в эфир песни Боба Марли I Shot The Sheriff (Я застрелил шерифа) в сюжете о смерти подозреваемого в стрельбе в Страсбурге Шерифа Шеката.

13 декабря во время спецвыпуска BFMTV о смерти Шерифа Шеката на фоне прозвучала композиция Боба Марли I Shot The Sheriff, на это обратили внимание французские СМИ, передает РИА «Новости».

Телеканал объяснил, что ответственность за инцидент лежит на технической команде, которая сообщила, что случившееся стало результатом ошибки.

«Техническая команда, занимающаяся звуком, признала, что являлась источником этого серьезного инцидента, и заявила об «ошибке управления», – говорится в заявлении BFMTV.

Телеканал принес извинения зрителям и добавил, что в связи с инцидентом проводится расследование, которое прояснит ситуацию.

Вечером 11 декабря во французском Страсбурге рядом с рождественским рынком была открыта стрельба. Нападавший скрылся с места происшествия. Власти Франции рассматривают нападение как теракт. 13 декабря глава МВД Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что предполагаемого стрелка Шерифа Шеката ликвидировали в ходе спецоперации полиции.