Кремль сказал, кому нужна встреча Путина и Трампа

Россия по-прежнему готова к проведению встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, так как она необходима для обеих сторон и для обсуждения стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва по-прежнему убеждена в необходимости этой встречи как для Москвы, так и для Вашингтона, передает ТАСС.

Подчеркивается, что российская сторона «сохраняет готовность для проведения двусторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала проговора тех срочных вопросов, касающихся и наших двух стран, и вопросов стратегической безопасности всего мира».

Ранее стало известно, что США поставили России условие для встречи Путина и Трампа.