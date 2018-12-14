В МИД прокомментировали обвинения ОАГ из-за полета Ту-160 в Венесуэлу

Полет российских Ту-160 в Венесуэлу не нарушает договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке, заявили в департаменте информации и печати МИД России.

В комментарии департамента, опубликованном на сайте МИД, указывается, что Москва «строго и в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по Дополнительному протоколу II к Договору о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко), в котором зафиксированы юридические обязывающие гарантии, исключающие применение и угрозу применения Россией ядерного оружия в отношении государств зоны».

Подчеркивается, что «полет в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков ни в коей мере не нарушает положений указанного Договора».

В министерстве также выразили сожаление в связи с тем, что «руководство Организации американских государств (ОАГ) использует свой статус для распространения недостоверной, вымышленной информации о политике России в латиноамериканском регионе в стиле пресловутого «highlylikely».

Ранее генеральный секретариат ОАГ не исключил возможность наличия ядерного вооружения на российских самолетах Ту-160, выполнивших посадку в международном аэропорту Каракаса Майкетия.

До этого посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал самолеты ВКС в Венесуэле музейными экспонатами.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, для чего Россия направила в Венесуэлу свои боевые самолеты.