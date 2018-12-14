Песков ответил на вопрос о влиянии США на судьбу украинских моряков

Позиция Вашингтона по инциденту в Керченском проливе не может повлиять на судьбу арестованных украинских моряков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, нам так кажется, здесь мы полностью с вами согласны, поэтому, конечно, мы рассчитываем на то, что к такому же выводу придут и Соединенные Штаты», – заявил Песков, комментируя слова журналиста о том, что встречи лидеров России и США важны для международной стабильности, и три украинских катера – не та причина, которая может помешать проведению этих встреч.

Он отметил, что «на судьбу украинской команды может повлиять ход следствия, а также если до этого дойдет, решение суда», передает РИА «Новости».

После провокации Киева в Черном море, еще больше обострившей отношения между Россией и Украиной, 29 ноября в 10 украинских областях, в частности в Луганской и Донецкой, введено военное положение сроком на 30 дней. При этом большинство украинцев выступили против военного положения.