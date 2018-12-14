В Кремле заявили о готовности опубликовать стенограмму встречи Путина с СПЧ

Кремль готов обнародовать стенограмму закрытой части встречи президента Владимира Путина с новым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы с удовольствием это сделаем, здесь не никакой проблемы, никакой секретности. Если это действительно представляет интерес, то мы подготовим расшифровку и опубликуем ее», – цитирует Пескова ТАСС.

Его спросили, почему стенограмма встречи Путина с СПЧ была опубликована не полностью. Он уточнил, что была размещена расшифровка только открытой части встречи.

В среду Владимир Путин встретился с обновленным составом президентского Совета по правам человека. Заседание началось с минуты молчания в память об умершей правозащитнице Людмиле Алексеевой.