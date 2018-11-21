Американский телеканал перепутал имя Трампа

Американский телеканал Fox News назвал президента США Дональда Трампа Дэвидом, рассказывая о людях года по версии издания Time.

Надпись «Дэвид Трамп» под фотографией американского лидера была выведена на экран, когда ведущие перечисляли персон, попавших в список Time.

Пользователи соцсетей высмеяли ошибку Fox News. Отметим, что телеканал открыто поддерживает партию республиканцев, представителем которой является глава Белого дома.

Некоторые блогеры пошутили, что теперь даже Fox пытается дистанцироваться от Трампа.