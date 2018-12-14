Парламент Ирландии согласился узаконить аборты

Ирландский парламент принял законопроект о легализации абортов, теперь документ должен подписать президент страны, сообщают СМИ.

Министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис назвал принятие закона «историческим моментом», который «открывает путь для внедрения в январе 2019 года услуги по прерыванию беременности». Харрис считает, что для Ирландии наступила «новая эра в здравоохранении для женщин».

Аборт разрешено проводить при сроке беременности до 12 недель, передает ТАСС со ссылкой на Irish Times.