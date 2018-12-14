Экипаж «Норда» попросил у Аксенова другое судно для работы

Члены экипажа рыболовецкого траулера «Норд», который захватила Украина, попросили главу Крыма Сергея Аксенова выделить судно для работы.

Вместе с экипажем к Аксенову обратилось руководство керченского рыболовецкого кооператива «Колхоз им. Первого Мая». Всего подписи поставили 36 человек, передает ТАСС.

«Коллектив кооператива решил обратиться к Сергею Аксенову с просьбой о встрече и о помощи, которую он нам обещал оказать, в частности поспособствовать в выделении судна для работы»,– сказал глава кооператива Сергей Лесков.

Траулер был единственным средством заработка у рыбаков.

Лесков считает, что на Украине судно продадут, снизив цену «до стоимости запчастей и стоимости металла», в итоге траулер «разберут на запчасти, а остальное пустят на металлолом».

Аукцион состоится 26 декабря. По данным Минюста Украины, стартовая цена теперь составляет 1,46 млн гривен (52,5 тыс. долларов).

Напомним, в октябре семерых украинских моряков судна ЯМК-0041 обменяли на семерых российских моряков с сейнера «Норд». Судно «Норд» украинские власти захватили еще в марте 2018 года.