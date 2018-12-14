На станции США в Антарктиде погибли два человека

Двое работников найдены мертвыми на антарктической станции Мак-Мердо, сообщил Национальный научный фонд США.

Погибшие субподрядчики фирмы Leidos «занимались превентивным техосмотром системы пожаротушения в здании», передает РИА «Новости».

Тела погибших лежали на полу, когда их нашел пилот вертолета. Инцидент произошел на объекте, где расположен генератор, питающий радиопередатчик.

Причина смерти устанавливается, но пока нет оснований считать случившееся результатом преступления.