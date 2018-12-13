На форуме «ПроеКТОриЯ» Путину представили проекты системы профориентации для школьников

Взгляд
13 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
Перейти а раздел…

Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
Перейти а раздел…

«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
Перейти а раздел…

Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

Протесты живущих в Латвии русских мало помогают, и люди нашли другой способ сохранить свою культуруФото: Сергей Мелконов/РИА Новости
«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019, и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да, вы смеетесь. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 10 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Судья принял признание вины Бутиной
          Путин рассказал о важном разговоре со «своеобразным» ЕльцинымВеликобритании предложили остаться в ЕСРоссийский авиадвигатель одобрен EASAМихаил Леонтьев объяснил, почему назвал губернатора Хакасии «дебилом»
          Скворцова объяснила необходимость поднять цены на сладкое и соленоеГазпром подписал с японской компанией меморандум по проекту «Балтийский СПГ»Украинцы накинулись на боксера Усика из-за слов о Киево-Печерской лавреИзвестного певца приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство
          Путин рассказал об ожиданиях от Года театра в РоссииСША поставили России условие для встречи Путина и ТрампаПротив российских биатлонистов в Австрии начали следственные действияОпубликовано видео наезда школьницы с «влиятельными» родителями на инспектора ДПС в Челябинске

          Главная тема


          Лидер украинских раскольников случайно сделал донос на ЦРУ

          вероятный противник


          На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО

          армия и вооружения


          В России разработан первый беспилотник-перехватчик

          кадровые изменения


          Стало известно о грядущих перестановках в руководстве флотов

          Видео

          «атакующий хищник»


          Названы шансы Су-57 в бою с F-35

          языковая проблема


          Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

          поставки энергии


          Россия поможет Юго-Восточной Азии создать энергетическое суперкольцо

          проект закона


          Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете

          разорительный реверс


          Почему Украина стала переплачивать за импортный газ

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Цензура в интернете


          Екатерина Ракитина: Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

          «Гражданская оборона»


          Алексей Колобродов: Как Егор Летов отстроил Небесный портал

          на ваш взгляд


          Нужна ли России военная база в Венесуэле?

          На форуме «ПроеКТОриЯ» Путину представили проекты системы профориентации для школьников

          13 декабря 2018, 19:10

          Текст: Олег Исайченко

          Версия для печати

          В четверг на проходящем в Ярославле форуме «ПроеКТОриЯ» участники конкурса «Мой первый бизнес» – одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей» – пообщались с президентом. «В этом году мы представляли пять направлений», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта «Мой первый бизнес» Ярослав Самынин.

          Во время посещения  президентом форума «ПроеКТОриЯ» по конференц-связи из Ростова-на-Дону о своих успехах в предпринимательстве Владимиру Путину рассказали победитель прошлого сезона конкурса юных предпринимателей «Мой первый бизнес», недавний выпускник Степан Егупов и участница конкурса этого года, старшеклассница Диана Насибян.

          «Я понял, что мне интересно работать с людьми, – рассказал Степан. – В дальнейшем, уже  в школе, я организовал коллектив из 20 человек, с которыми мы проводили школьные мероприятия, писали к ним сценарии, развивали досуговую деятельность в школе».

          Степану 18 лет, сейчас он учится в Южном федеральном университете на факультете бизнеса «Капитаны» и является соорганизатором офлайн-этапа конкурса. Диане 16 лет, она учится в 10 классе. Для своего бизнеса Диана выбрала направление «домашний интерьер».

          Владимир Путин пожелал молодым людям успехов и рассказал, с какой мотивацией нужно идти в бизнес, чтобы быть счастливым человеком.

          «Если ты создаешь продукт, результат, который остается навсегда, надолго, это делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять – ты потратил жизнь не напрасно», – напутствовал юных предпринимателей Путин. Глава государства добавил, что если «с этим идти в бизнес, тогда вас ждет успех». «Я хочу вам этого успеха пожелать», – сказал президент.

          Напомним, что конкурс «Мой первый бизнес» – который является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал в 2017 году. «Мы из школьников возраста 12-18 лет готовим предпринимателей. Это не какая-то конкретная профессия. Ребята любое хобби, которое им нравится, превращают в бизнес: смысл конкурса профориентации такой, что любое дело можно масштабировать в систему и перевести на серьезный уровень», – рассказал руководитель проекта «Мой первый бизнес» Ярослав Самынин.

          Регистрация на «сезон» конкурса 2018-2019 годов проходила с 1 октября по 10 декабря. За это время было подано более 670 тысяч заявок (для сравнения, в первом сезоне зарегистрировалось около 408 тысяч человек). Больше всего желающих поучаствовать – из Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края и Татарстана. Результаты прохождения конкурсных заданий и имена победителей организаторы объявят 19 декабря.

          «Критериев входа» нет, кроме того, «что ребята должны быть в возрасте 12-13 лет», пояснил Самынин. «А уже по итогам решения предпринимательских задач, связанных с построением первого бизнеса и первых шагов по его реализации отбираются финалисты, – рассказывает руководитель проекта. – Часть финалистов получают подарки, которые позволят им развивать свой проект, кто-то получает возможность поступить в престижные университеты, кому-то помогают воплотить его инновации в жизни, поддерживая финансово. Призов 12 тысяч, они все разные».

          В этом году на конкурсе представлено пять направлений, пояснил Самынин.  «Первым и самым популярным оказалось то, что мы назвали траекторией «Сделай своими руками». Это все, что связано с производством продукции, когда ребята что-то производят: элементы декора, какую-то технику уникальную – и после этого ее реализовывают», – рассказал руководитель проекта «Мой первый бизнес». Кроме того, развиваются еще четыре направления – «Инновации»,   «Свой видеоблог», «Интернет-продажи» и «Командный бизнес-проект».

          Помимо проекта «Мой первый бизнес», президенту на форуме представили еще несколько программ, имеющих отношение к профессиональной ориентации школьников. Это «Кванториум» (89 высокотехнологичных детских технопарков в 62 регионах страны), проект  «Билет в будущее» (100 тысяч профессиональных проб для школьников 6-11 классов), а также  Международный конкурс детских инженерных команд. В инженерном конкурсе, отметим, участвуют, более 400 команд из 15 стран мира, в отборе приняло участие более 5 тысяч школьников из 23 стран.

          «Кванториум», как пояснили организаторы проекта, направлен на обучение детей не только инженерным навыкам, но и так называемым гибким метакомпетенциям. Это проектная работа, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 4К-компетенции (коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, критическое и креативное мышление) и решение реальных производственных задач. Решение проходит под контролем опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса. Как уже было сказано, в России открыто почти девять десятков «кванториумов», причем в некоторых регионах (Москве, Ханты-Мансийском округе и Татарстане) по три таких технопарка.

          Старт проекту «Билет в будущее» был дан 14 февраля этого года, когда во время встречи с участниками всероссийского форума «Наставник», президент поручил реализовать программу по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. В этом году проект проходит в пилотном режиме.

          Международный конкурс детских инженерных команд проводится впервые. Состязание ориентировано на школьников, начиная с 5-6 классов, интересующихся научно-техническим творчеством и изобретательством.  Задания Конкурса охватывают различные направления науки и технологий: промышленная робототехника, виртуальная/дополненная реальность, нейросети, компьютерное зрение, альтернативная энергетика, геоинформатика, программирование и управление беспилотными летательными аппаратами, биоинженерные технологии, информационные технологии, промышленный дизайн, космические системы.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............