На форуме «ПроеКТОриЯ» Путину представили проекты системы профориентации для школьников

В четверг на проходящем в Ярославле форуме «ПроеКТОриЯ» участники конкурса «Мой первый бизнес» – одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей» – пообщались с президентом. «В этом году мы представляли пять направлений», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта «Мой первый бизнес» Ярослав Самынин.

Во время посещения президентом форума «ПроеКТОриЯ» по конференц-связи из Ростова-на-Дону о своих успехах в предпринимательстве Владимиру Путину рассказали победитель прошлого сезона конкурса юных предпринимателей «Мой первый бизнес», недавний выпускник Степан Егупов и участница конкурса этого года, старшеклассница Диана Насибян.

«Я понял, что мне интересно работать с людьми, – рассказал Степан. – В дальнейшем, уже в школе, я организовал коллектив из 20 человек, с которыми мы проводили школьные мероприятия, писали к ним сценарии, развивали досуговую деятельность в школе».

Степану 18 лет, сейчас он учится в Южном федеральном университете на факультете бизнеса «Капитаны» и является соорганизатором офлайн-этапа конкурса. Диане 16 лет, она учится в 10 классе. Для своего бизнеса Диана выбрала направление «домашний интерьер».

Владимир Путин пожелал молодым людям успехов и рассказал, с какой мотивацией нужно идти в бизнес, чтобы быть счастливым человеком.

«Если ты создаешь продукт, результат, который остается навсегда, надолго, это делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять – ты потратил жизнь не напрасно», – напутствовал юных предпринимателей Путин. Глава государства добавил, что если «с этим идти в бизнес, тогда вас ждет успех». «Я хочу вам этого успеха пожелать», – сказал президент.

Напомним, что конкурс «Мой первый бизнес» – который является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал в 2017 году. «Мы из школьников возраста 12-18 лет готовим предпринимателей. Это не какая-то конкретная профессия. Ребята любое хобби, которое им нравится, превращают в бизнес: смысл конкурса профориентации такой, что любое дело можно масштабировать в систему и перевести на серьезный уровень», – рассказал руководитель проекта «Мой первый бизнес» Ярослав Самынин.

Регистрация на «сезон» конкурса 2018-2019 годов проходила с 1 октября по 10 декабря. За это время было подано более 670 тысяч заявок (для сравнения, в первом сезоне зарегистрировалось около 408 тысяч человек). Больше всего желающих поучаствовать – из Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края и Татарстана. Результаты прохождения конкурсных заданий и имена победителей организаторы объявят 19 декабря.

«Критериев входа» нет, кроме того, «что ребята должны быть в возрасте 12-13 лет», пояснил Самынин. «А уже по итогам решения предпринимательских задач, связанных с построением первого бизнеса и первых шагов по его реализации отбираются финалисты, – рассказывает руководитель проекта. – Часть финалистов получают подарки, которые позволят им развивать свой проект, кто-то получает возможность поступить в престижные университеты, кому-то помогают воплотить его инновации в жизни, поддерживая финансово. Призов 12 тысяч, они все разные».

В этом году на конкурсе представлено пять направлений, пояснил Самынин. «Первым и самым популярным оказалось то, что мы назвали траекторией «Сделай своими руками». Это все, что связано с производством продукции, когда ребята что-то производят: элементы декора, какую-то технику уникальную – и после этого ее реализовывают», – рассказал руководитель проекта «Мой первый бизнес». Кроме того, развиваются еще четыре направления – «Инновации», «Свой видеоблог», «Интернет-продажи» и «Командный бизнес-проект».

Помимо проекта «Мой первый бизнес», президенту на форуме представили еще несколько программ, имеющих отношение к профессиональной ориентации школьников. Это «Кванториум» (89 высокотехнологичных детских технопарков в 62 регионах страны), проект «Билет в будущее» (100 тысяч профессиональных проб для школьников 6-11 классов), а также Международный конкурс детских инженерных команд. В инженерном конкурсе, отметим, участвуют, более 400 команд из 15 стран мира, в отборе приняло участие более 5 тысяч школьников из 23 стран.

«Кванториум», как пояснили организаторы проекта, направлен на обучение детей не только инженерным навыкам, но и так называемым гибким метакомпетенциям. Это проектная работа, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 4К-компетенции (коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, критическое и креативное мышление) и решение реальных производственных задач. Решение проходит под контролем опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса. Как уже было сказано, в России открыто почти девять десятков «кванториумов», причем в некоторых регионах (Москве, Ханты-Мансийском округе и Татарстане) по три таких технопарка.

Старт проекту «Билет в будущее» был дан 14 февраля этого года, когда во время встречи с участниками всероссийского форума «Наставник», президент поручил реализовать программу по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. В этом году проект проходит в пилотном режиме.

Международный конкурс детских инженерных команд проводится впервые. Состязание ориентировано на школьников, начиная с 5-6 классов, интересующихся научно-техническим творчеством и изобретательством. Задания Конкурса охватывают различные направления науки и технологий: промышленная робототехника, виртуальная/дополненная реальность, нейросети, компьютерное зрение, альтернативная энергетика, геоинформатика, программирование и управление беспилотными летательными аппаратами, биоинженерные технологии, информационные технологии, промышленный дизайн, космические системы.