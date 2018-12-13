«Желтые жилеты» добрались до Украины

В Ужгороде под стенами Закарпатского областного совета прошла акция владельцев автомобилей с еврономерами под названием «За адекватную растаможку», некоторые из участников акции надели желтые жилеты.

На акцию собралось несколько десятков человек, некоторые по аналогии с французскими «желтыми жилетами» надели светоотражающие жилеты, сообщает «Страна.ua».

Напомним, во Франции прошли масштабные акции «желтых жилетов». Несколько человек погибли, протестующие устроили погромы на улицах ряда городов. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов».

На Украине проходят акции протеста владельцев авто с иностранными номерами.