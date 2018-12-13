Глава фонда «Вера» попросила Путина сделать доступнее обезболивающие в России

Президент России Владимир Путин поговорил с учредителем благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер о проблемах оказания паллиативной помощи, в ходе встречи обсуждались обезболивание, инфраструктура, кадры, отсутствие стандартов и протоколов.

«Вы несколько раз ставили вопросы достаточно чувствительные... есть очень чувствительные вопросы, например, проблема лекарственных препаратов обезболивающих для детей. И несколько других вопросов ставили. Давайте поговорим о том, что, как вы считаете, на что нужно дополнительное внимание», – предложил Путин Федермессер, передает «Интерфакс».

Представитель фонда начала обсуждение с темы доступности обезболивающих. Федермессер пояснила, что деньги на это выделяются, лекарства есть, но врачи не выписывают медикаменты. «Обезболивание не назначается не потому, что его нет в аптеках», – сказала она.

Федермессер рассказала, что врачи не выписывают эти лекарства, и среди причин это 228.2 УК «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ и содержащих их растений». «Это статья – страшная штука для врачей, потому что любая ошибка... - это уголовное преступление», – подчеркнула она.

Федермессер считает, что декриминализация этой статьи поможет справиться с проблемой. «Это послужило бы толчком», – заявила она.

Представитель фонда отметила, что на данный момент не разделены понятия пропаганды и информирования населения об обезболивании.

Также Федермессер назвала отсутствие стандартов и протоколов для оказания паллиативной помощи, которые пока только разрабатываются.

Путин сообщил, что планировал посетить хоспис в Поречье, но не сможет из-за погоды, поэтому попросил отправиться туда вице-премьера и первого замглавы администрации.

«Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить (Татьяну) Голикову и (Сергея) Кириенко», – сказал Путин. Кириенко, в свою очередь, сообщил, что отправится туда на машине сразу после этой встречи и повезет с собой подарки от президента.