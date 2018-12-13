Генпрокуратура начала проверку по аресту Льва Пономарева

Генеральная прокуратура России проводит проверку в связи с арестом и условиями содержания правозащитника Льва Пономарева, сообщил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

«В тот же день начали проверку. Я знаю, что мы говорили с [генпрокурором] Юрием Чайкой в тот же день. Они уже во вторник вечером запросили все документы», – заявил Кириенко, передает ТАСС.

11 декабря президент России Владимир Путин пообещал попросить генпрокурора Юрия Чайку проверить закончившееся арестом дело лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.

Льва Пономарева 5 декабря приговорили к 25 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка проведения акции, позже срок ареста сократили до 16 суток.