Стало известно о грядущих перестановках в руководстве флотов

Источники, близкие к главному командованию ВМФ России, утверждают, что в руководстве российских флотов грядут очередные перестановки.

В скором времени, по данным источников, командующий Балтийским флотом Александр Носатов будет повышен до командующего Северным флотом России, который по своим возможностям мощнее и важнее Балтийского, говорится в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

Утверждается также, что заместитель Носатова по воспитательной работе контр-адмирал Игорь Курочкин будет переведен на аналогичную должность на Черноморском флоте.

Авторы канала предполагают, что Минобороны довольно тем, что Носатов навел порядок на Балтийском флоте и создал хорошую школу руководящего состава, опыт которой необходимо распространять.

При этом два года назад руководство ВМФ со скандалом уволило все руководство Балтийского флота, напоминает канал, но на недавних традиционных ежегодных соревнований флотов БФ взял едва ли не все призы Главкомата. В числе лидеров флот был в рамках окружных соревнований Западного военного округа.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Александру Носатову.

Носатов с 2013 по 2016 год занимал пост начальника штаба Черноморского флота, в 2016 году стал командующим Балтиского флота.