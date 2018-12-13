Путин призвал отказаться от штампа о бизнесе как о жульничестве

Штамп о бизнесе как о жульничестве должен быть заменен другим отношением к предпринимателям, заявил президент Владимир Путин во время всероссийского открытого урока на форуме «ПроеКТОриЯ».

«Люди 10-20 лет назад считали, что бизнес – это жульничество, которое основано на обмане других людей с целью получения неправедной, незаконной прибыли для обогащения единиц за счет миллионов. Вот, что было в представлении советского народа и в первые годы существования Российской Федерации у большинства граждан», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что этот штамп вредный для будущего страны, и очень важно не просто его трансформировать, а заменить «совершенно другими понятиями и другим смыслом предпринимательской деятельности».

Путин также объяснил слушателям всероссийского урока, зачем нужно идти в бизнес.

«Только если ты создаешь продукт, результат, который остается навсегда или надолго, это делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что ты потратил жизнь не напрасно, а не просто, извините за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть потом», – заявил он.

Президент добавил, что успех каждого человека в большей степени зависит от него самого, передает РИА «Новости».

«Самое главное – никогда нельзя ждать какого-то руководящего указания. У нас очень патерналистское государство всегда было. Отчасти это хорошо, потому что это сохраняет традиции, но с другой стороны, каждый человек должен понимать, что 90% его личного успеха будет зависеть от него лично», – сказал Путин.

Он призвал школьников самостоятельно искать свой путь в жизни и брать свою судьбу в свои собственные руки.

«Иначе нам удачи не видать. Только так. Только личная инициатива и напряженная работа над собой. Вот к этому я хочу вас призвать», – заявил Путин.

Кроме того, он призвал пользоваться поддержкой государства там, где она есть. Тем, кто не видит перспектив из-за своего происхождения, Путин в пример привел Михаила Ломоносова, который стал выдающимся ученым, хотя в семье его были в основном рыбаки.

Ранее президент также рассказал о выборе своей профессии.

В четверг Путин ведет открытый урок в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Форум проходит шестой раз, на этот раз в обновленном формате: со школьниками проводят уникальные авторские уроки лучшие педагоги со всей страны.

Участниками форума стали более 500 школьников из разных регионов России. Участникам мероприятия демонстрируются лучшие педагогические практики и образовательные технологии в области профориентации по шести основным направлениям форума: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы.

Ученики посещают мастер-классы, образовательные шоу и работают над реальными производственными задачами, в том числе конструируют солнечные батареи микроспутников и разрабатывают модель робота-планетохода. Педагоги обсуждают актуальные вопросы профессионального выбора и самоопределения молодежи на пленарных дискуссиях, круглых столах и лекциях от признанных мастеров в сфере образования.