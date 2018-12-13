Путин обратил внимание МЧС на проект школьника

Президент Владимир Путин предложил МЧС обратить внимание на проект школьника, который осуществляет аэро- и фотосъемку на реке в Томской области во время ледохода для предотвращения подтопления близлежащих населенных пунктов.

Путин отметил, что школьник «правильно сориентировался, выбрал то, что нужно конкретно людям, причем начал предпринимать попытки решить эти проблемы на современном техническом уровне», передает РИА «Новости».

Президент пожелал мальчику удачи и выразил надежду, что МЧС «обратит внимание и будет использовать его предложение».

Российский лидер добавил, что в целом МЧС работает по этим направлениям, но на других акваториях: «Смысл в том, чтобы мониторить ситуацию ледовую на реке и вовремя давать информацию, где и как нужно проводить соответствующие работы, где они там чернят лед – просто посыпают углем, лед быстрее тает, где-то взрывают».

Он подчеркнул, что требуется «просто заранее давать информацию специалистам МЧС, чтобы они своевременно принимали решения и предотвращали негативное развитие паводковой ситуации».

Владимир Путин похвалил проект школьников, назвав его «хорошей конкретной работой с достижением практического результата, нужного, причем ни непонятному кругу лиц, а конкретным людям, которые живут в пойме реки».

Глава государства предположил, что «речь идет о реке Томь, там действительно каждый год возникают проблемы, связанные с ледоходом, были и случаи непростые, тяжелые, связанные с подтоплением целых жилых районов».

Также сообщается, что школьники из Великого Новгорода пригласили Владимира Путина к себе на январские мероприятия, посвященные освобождению города.

Президент ответил, что постарается приехать, и добавил, что считает Великий Новгород хорошим городом, в котором есть на что посмотреть.

«Надеюсь, что и для внутреннего туризма это будет очень интересно, и для наших иностранных гостей», – подчеркнул российский лидер.

В четверг президент Владимир Путин принимает участие в открытом уроке, который проходит в рамках всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле и транслируется во все школы. Основная повестка– презентация единой национальной системы профессиональной ориентации для школьников, которая объединит наиболее массовые и масштабные проекты в этой области.

В 2018 году форум проходит уже в шестой раз. Участниками мероприятия стали более 500 школьников и педагогов из разных регионов.

На форуме шесть основных направлений: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы.

Учащиеся имеют возможность посещать мастер-классы, образовательные шоу и работают над реальными производственными задачами.

Форум проходит при поддержке Минпросвещения России.