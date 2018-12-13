Тренер по кикбоксингу избил угрожавшего его воспитанникам школьника

Чемпион России и мира по кикбоксингу Рустам Шадаев заступился за воспитанников своей спортшколы и избил школьника, угрожавшего зарезать детей.

Чемпион мира 2004 года и двукратный чемпион России по кикбоксингу Рустам Шадаев стал участников потасовки, в результате которой пострадал 14-летний школьник.

Инцидент произошел в Челябинской области, возле торгового центра «Стрела». По словам Шадаева, компания пьяных подростков угрожала его воспитанникам, поэтому он вступился за детей, сообщает издание 74.ru.

«Смотрю, мои дети стоят напуганные. Рядом с ними три дурачка, один из которых потерпевший. Он говорит моему ученику: «Выворачивай карманы, а то **** будешь!» - сказал тренер спортклуба «Батыр».

Шадаев добавил, что парни первыми атаковали его, но он увернулся от ударов. Когда нападавший схватил его за грудки, он «навесил ему пощечин». Однако и после этого дебошир пришел в чувство.

«Он опять мне говорит: «Ты ****, я и тебя порежу, и твоих детей!». Тут я уже просто не удержался и нанес удар не ладошкой, а с кулака, естественно, по голове», - добавил Шадаев.

В результате инцидента подросток доставлен в больницу. Только потом Шадаев узнал, что у него был конфликт с несовершеннолетним.

Возбуждено уголовное дело. Тренеру грозит до восьми лет лишения свободы.

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