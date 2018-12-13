В Киеве назвали причины введения военного положения

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, почему руководство его страны ввело военное положение.

Министр заявил, что существуют две причины для введения военного положения в стране: агрессия со стороны другой страны или угроза подобного нападения.

«У нас состоялось два в одном: агрессия Российской Федерации против Военно-морских сил Украины в Керченском проливе, а также огромное сосредоточение группировки российских войск на границе с Украиной», – заявил министр в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, после провокации Киева в Черном море, еще больше обострившей отношения между Россией и Украиной, 29 ноября в 10 украинских областях, в частности в Луганской и Донецкой, введено военное положение сроком на 30 дней. При этом большинство украинцев выступили против военного положения.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев в ближайшие дни может устроить военную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе.