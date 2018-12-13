Трамп решил не устраивать рождественский прием для прессы в Белом доме

Президент США Дональд Трамп решил не устраивать прием для представителей прессы в Белом доме, где во время рождественских каникул традиционно собирались журналисты ведущих СМИ.

Трамп отменил традиционный вечер в Белом доме для прессы якобы из-за напряженных отношений с рядом новостных организаций, сообщает американский телеканал Fox News.

Отмечается, что такое решение было вполне ожидаемо из-за постоянных обвинений со стороны президента США в адрес ряда медиа, которые негативно освещают его деятельность.

В то же время известно, что Белый дом занят подготовкой других мероприятий, на которые будут приглашены представители СМИ. При этом, вероятно, это будут издания, которые поддерживают политику американского лидера.

Дональд Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за «фейковые новости». В ноябре он устроил перепалку с журналистами CNN и назвал телеканал «врагами народа».