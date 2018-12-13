В Шереметьево поставили павильоны для курения

В аэропорту Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения, каждый из них вмещает до 14 человек.

Павильоны открыты для пассажиров на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз аэропорта.

Отмечается, что курильные павильоны находятся вне помещений аэровокзала и на расстоянии более 15 метров в соответствии с законом.

«Данная мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам также обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте и содержанию привокзальных площадей», – говорится в сообщении.

Сами павильоны оборудованы мощными вытяжными вентиляциями с фильтрами нейтрализации табачного дыма, инфракрасными обогревателями, терморегуляторами, датчиками присутствия для регулирования освещения и вентиляции, а также двумя напольными урнами-пепельницами.

В сентябре Минтранс выступил за создание специальных помещений для курения в российских аэропортах. В качестве аргумента ведомство привело опрос ВЦИОМ, согласно которому 37% пассажиров аэропортов лично сталкивались с нарушителями запрета на курение, а 33% не соблюдают этот запрет.

В ноябре депутат Госдумы Виталий Ефимов заявил, что запрет на курительные комнаты не влияет на желание людей бросить вредную привычку.