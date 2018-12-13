После крушения поезда в Анкаре задержали трех человек

В рамках расследования крушения скоростного поезда в Анкаре задержали трех человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«При катастрофе скоростного поезда на станции Маршандиз в Анкаре девять граждан погибли, в том числе три машиниста. Выражаю соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Начато расследование, в рамках которого задержаны три человека», – рассказал Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.

Крушение скоростного поезда по пути из Анкары в Конью произошло в четверг утром из-за столкновения с локомотивом. С рельсов сошли три пассажирских вагона и перевернулись, а также обрушился протараненный вагонами переход, в результате чего пострадали 84 человека. В настоящий момент 34 из них находятся в больницах, при этом двое – в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Коджу.

Ранее РИА «Новости» сообщало о девяти погибших и 47 пострадавших в результате столкновения поезда и локомотива.

Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что, «по предварительным данным турецких экстренных служб, россияне не пострадали».

В настоящий момент движение скоростных поездов из Анкары восстановили по всем направлениям. Уточняется, что пока они «следуют не с центрального вокзала, а с вокзала Эръяман на окраине Анкары».