Путин сказал, кому благодарен за повышение самооценки

Президент Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке в рамках форума «ПроеКТОриЯ» рассказал, как благодаря преподавателю математики повысил свою самооценку.

«Я, когда в начальных классах учился и до восьмого, по-моему, класса, должен сказать, посчитал, что с математикой у меня как бы не очень. Ну, мне вообще не до математики было, у меня был другой образ жизни. И вдруг пришел к нам преподаватель не школьный, а университетский, по-моему, или даже из математического института питерского и предложил открыть кружок математики, причем начали заниматься высшей математикой», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент рассказал, что ему понравились математические факультативы, у него стало получаться.

«Потом я ему говорю: слушайте, это совсем и не математика, чем мы здесь занимаемся. Он говорит: это и есть математика, просто то, что вы изучали в школе, – это такая арифметика, «шесть на ум пошло – семь с ума сошло», а это нечто другое, это требует абстрактного мышления, и у тебя это получается», – рассказал глава государства.

Он признался, что математика стала для него открытием благодаря учителю.

«Я до сих пор ему благодарен, даже не помню, как его зовут. Но это, во-первых, повысило мою собственную самооценку и позволило мне потом, даже в других отраслях знаний, развиваться, идти вперед, добиваться успехов», – сказал он.

По словам президента, такая работа с детьми требует творческого подхода со стороны преподавателя и большого таланта.

Путин отметил также, что президентом может быть человек с любой профессией, но он должен посвятить этой профессии свою жизнь полностью.

«Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия людей между собой. Вот эти профессиональные знания и навыки, они нужны и полезны. Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства», – сказал Путин.

Он добавил, что во главе крупных стран есть люди, которые получили физическое образование в очень специфических сферах деятельности, в том числе в Европе. А есть и люди «с другими базовыми первоначальными знаниями».

«Но главное не это – вообще, главное в другом. В том, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу – готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал. Полностью», – подчеркнул президент.

Путин также рассказал, что долго выбирал собственную профессию и доволен сделанным выбором.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в 2018 году проходит в шестой раз. В этом году лучшие педагоги со всей страны проводят со школьниками уникальные авторские уроки. Участниками форума стали более 500 школьников и педагогов из разных регионов России. На форуме шесть основных направлений: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы.

Школьники могут посещать мастер-классы, образовательные шоу и работают над реальными производственными задачами. Второй день форума был посвящен изобретательству: им поставили задачу сконструировать солнечные батареи микроспутников и разработать модель робота-планетохода.

Основная повестка Форума-2018 – презентация единой национальной системы профессиональной ориентации для школьников, которая объединит наиболее массовые и масштабные проекты в этой области.